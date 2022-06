Perrito se roba el pan de la misa y ahora es famoso en internet

No cabe duda que no hay persona que no se alegre con los videos de animales y La Verdad Noticias no podía fallar al no mostrar el video viral de cuando un perrito se roba el pan de la misa.

El suceso fue grabado en plena misa y quien se percató decidió subirlo en su cuenta de TikTok donde ahora es viral ya que el “lomito” se robó el pan “sagrado”, en plena misa y después salió huyendo para comérselo.

Perrito se roba el pan de la misa

Solo llegó, lo tomó y se lo comió.

El usuario @legoth_ dio de TikTok dio conocer este acto que, de acuerdo a los comentarios de varios internautas, sucedió en la iglesia Nuestra Señora de Belencito que la cual se ubica en el municipio de Nobsa, Boyacá, Colombia.

Y es que se puede ver cómo el perrito se acercó sigilosamente al altar, pensando que nadie lo notaria y en un momento, tomó con su hocico el pan sagrado y huyó con él, esto a pesar de que se escuchaba que una persona hacía sonidos para que lo dejara en su lugar.

Lo curioso de esta situación, fue que las personas que se encontraban en el lugar no se molestaron, incluso hubo quienes se rieron cuando lo vieron correr con su botín.

Robos de perritos

Perrito se roba el pan de la misa cuando ingresó a la iglesia sigilosamente.

Algunos de los comentarios sobre el hurto del perrito en misa son bastante divertidos y otros más de reflexión, sobre los animalitos de la calle, mientras algunos se mostraron enternecidos por el actuar del lomito, del cual no se sabe si alguien decidió adoptarlo luego de que se hizo famoso.

“Jajaja y ninguno en el altar se enteró”

“Qué cómico”

“Firulais dijo, ahora o nunca”

“Pero si le estaban diciendo que le presentaban el vino y el pan… que agradezcan que no se llevó el vino”

“Corre Firulais”

Como era de esperarse este curioso momento donde un perrito se roba el pan de la misa se hizo viral rápidamente y en pocos días ha conseguido poco más de 5.4 reproducciones y ha causado múltiples reacciones y comentarios.

