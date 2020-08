Perrito se desconoce frente al espejo, se asusta y le ladra a su imagen (VIDEO)

Los perritos son uno de los animales más queridos por los usuarios en internet, y para muestra de ello existen los miles de videos publicados en línea en donde son los protagonistas. Ahora, un perrito se robó el corazón de los internautas luego de desconocer su imagen frente a un espejo.

Se trata de Freyja, un perrito muy inteligente que el único concepto que aún no ha podido comprender son los espejos. Pues tal y como se muestra en el video viral, el perrito desconoce su reflejo e incluso le ladra y busca al “otro perro” que hay detrás del espejo.

Esto porque el perrito solo ha estado con su familia durante algunos meses y todavía está aprendiendo cómo es que funcionan las cosas, por lo que apenas está aprendiendo diferentes órdenes y cómo hacer que sus dueños jueguen con el cuando están ocupados.

Perrito cree ser otro frente al espejo y se hace viral

En un inicio, cuando la dueña del perrito lo levantaba para mirarse al espejo juntos, Frejya no estaba tan desconcertado, tal vez porque el reflejo de su dueña también estaba allí. No obstante, el can recientemente descubrió los espejos de cuerpo entero por primera vez, y esa es una historia completamente distinta.

Resulta que siempre que el perrito se ve a sí mismo frente al espejo, está convencido de que en realidad es otro perro al que está viendo, y está absolutamente decidido a intentar encontrar ese otro perro. Incluso, le ladra al “intruso” y siempre mira atrás del espejo e incluso supervisa la habitación para intentar encontrar al orto perro que en realidad es su reflejo.

En el video viral compartido por la cuenta en Facebook de Ashley Spada, se puede observar cómo es que la mujer trata de mostrarle a Freyja que el extraño cachorro en el espejo es en realidad él, pero aún no ha hecho clic, por lo que todavía tiene la misión de encontrar al cachorro del espejo.

VIDEO AQUÍ:

Y tú, ¿Crees que eventualmente el perrito se dará cuenta que el cachorro del espejo es en realidad solo su reflejo? Compártenos tu opinión en la sección de comentarios aquí abajo.