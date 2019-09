Perrito juega con burbujas y niña termina en el suelo (VIDEO VIRAL)

Un hermoso perrito presuntamente callejero la estaba pasando increíblemente bien mientras atrapaba burbujas en un parque, era una escena perfecta de plena felicidad hasta que una niña interfirió en la toma.

Los hechos ocurrieron una tarde cuando un señor vendedor de burbujas lanzaba al aire decenas de las pompas de jabón para que un perrito se divirtiera intentando agarrarlas.

El canino estaba tan feliz y divertido que brincaba y corría para atrapar las burbujitas, sin embargo una niña al ver la felicidad del perro también quiso participar en el juego pero las cosas no salieron nada bien.

Naturalmente el perrito travieso sigue jugando a pesar de la presencia de la niña pero en uno de sus saltos ¡PUM! tira a la niña al suelo.

El perrito se da cuenta del accidente y decide calmarse un poco y se aleja lentamente mientras la niña se queda asustada y su madre corre a auxiliarla.

La menor de edad rompe en llanto y su mamá intenta consolarla y calmarla.

El perrito solo estaba jugando y pasándola bien, realmente no tuvo la culpa del accidente además los internautas afirman que el canino solo se divertía.

Presuntamente los hechos ocurrieron en Chilpancingo, Guerrero, México.

Esto fue lo que dijeron los internautas en la red social, Facebook:

"No se si darle me encorazona por el lucho o darle me divierte por la niña que tiró"