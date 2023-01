Perrito imita a su dueño que está cojo

En TikTok se ha vuelto viral un video en el que un perrito imita a su dueño, resulta que el hombre está lastimado de una pierna y el can lo imita cojeando también.

La Verdad Noticias trae un nuevo video de perritos, en esta ocasión el firulas cojeaba al igual que su dueño quien tenía fracturado el tobillo.

El hombre, tras observar que en varias ocasiones era igualado por su perro decidió grabar un video en el que pudo exponer a su compañero perruno.

Perrito imita a su dueño

Gastó más de 400 dólares porque su perro cojeaba, resulta que el canino solo estaba fingiendo.

Russel Jones no sabía qué era lo que le pasaba a su perro cuando este comenzó a cojear, a simple vista todo parecía estar en orden; sin embargo, el perrito seguía cojeando, por lo que el señor, decidió llevar a Billy, como se llama el perro, a un veterinario.

El hombre gastó más de 400 dólares entre análisis y radiografías con el fin de descartar que su compañero tuviera una lesión; sin embargo, se llevó la sorpresa que el perro solo estaba fingiendo, sí fingiendo o más bien imitando.

Y es que los médicos no le encontraron nada al perrito y él seguía preocupado. Pese a ello, a los veterinarios no les costó mucho tiempo descubrir qué era lo que le pasaba a su mascota; tras varios estudios y luego de varios días de incertidumbre, descubrieron que no tenía nada y que sólo fingía estar cojo.

Hombre es víctima del engaño de su perro

Perrito imita a su dueño con el tobillo fracturado.

En el video se ve al perro cojear al lado de su dueño que se arrastra con muletas, pero en el caso del perro este lo hacía por empatía y no tenía nada en realidad. En su relato, Russel Jones dijo que llegó a pagar hasta dos consultas con diferentes especialistas e invirtió en medicamentos para el dolor de su lomito.

"No tenía nada. Cuando estábamos en la veterinaria, luego de tomar los exámenes, dejó de cojear", reveló Russel.

"¡Qué ternura! Los animales cada vez nos sorprenden más"

"Ja ja ja me encanta, que cosita tan linda"

"Él camina igual a su dueño, que precioso"

Resulta que el perrito imita a su dueñor para que este no se sintiera mal porque se había quebrado el tobillo.

