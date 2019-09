Perrito hace GRAN berrinche para no meterse a bañar (VIDEO VIRAL)

Un hermoso perrito Husky siberiano llamado Monk aplicó la de la canción de Tatiana, "no me quiero bañar, no me quiero bañar, así cochino me quiero quedar", ya que por más intentos de su paciente dueña por hacerlo entrar al agua, este lindo cachorro no se dejó y siguió con su gran berrinche dando vueltas por todo el baño.

Video del 2015

Los hechos ocurrieron en Estados Unidos sin embargo gracias a las redes sociales el VIDEO ya llegó a varias partes del mundo a través de internet ya que los internautas han compartido cientos de veces este video desde que fue compartido en Youtube en el año 2015.

Tatiana - No me quiero bañar

A pesar que es un video muy viejito, la gente no para de darle reproducciones ya que es muy simpática la forma en que el canino se niega rotundamente a darse un baño y como niño chiquito comienza a hacer berrinche a su madre humana para que lo deje en paz.

En el video se escucha a la mujer pidiéndole a su mascota que entre a bañarse:

"¡Vamos! entra a la ducha", "¿Realmente vas a protestar de esta manera?", le pregunta al perrito.

El can sigue dando vueltas y realmente no sabemos si pudieron o no pudieron bañarlo pero al momento de finalizar el video, la mujer solo hace un ruido como de queja y de hartazgo y apaga la cámara, tal vez para obligar al perrito a que se metiera a bañar y por más que cantara mil veces la canción de Tatiana nada podría impedir el final dentro de la ducha.

Mira el video aquí:

