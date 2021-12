Perrito es abandonado por sus dueños en pleno Viaducto de CDMX

En Ciudad de México (CDMX) se logró captar un video donde se puede ver a un perrito que es abandonado en las inmediaciones de Viaducto, una vía muy transitada y peligrosa para cualquier mascota, ¡le destrozaron el corazón!

Video de abandono de un perrito en CDMX

En estas imágenes que se viralizaron en las redes sociales se puede ver como un auto gris modelo Nissan Platina del Estado de México con matrícula NXT-86-43 circula velozmente mientras detrás de él hay un perrito color negro que intenta seguirle el paso, de ahí que se piensa fue echado del auto para así abandonarlo más fácil, en el audio de la grabación se escucha lo siguiente:

“Vean al perrito ahí viene siguiendo a sus dueños.”

Aunque no se sabe cuando ocurrieron los hechos, lo que sí se sabe es que ocurrieron entre Congreso de la Unión y Viaducto, dos vías complicadas de la capital mexicana donde la mascota corría serio peligro de ser atropellado.

¿Lograron rescatar al can en CDMX?

Can corriendo tras el auto de sus dueños. Foto: excelsior.com.mx

Aunque se puede observar en el video que la persona que sostiene la cámara se detiene para poder rescatar al peludo, parece que el can está muy asustado y nervioso, ante ello otra chica quiere ayudarlo, pero de igual manera se nota que el perro sigue asustado y no se deja tocar, en ese momento las imágenes concluyen, así que por el momento se desconoce si fue o no salvado de aquellas complicadas vías.

