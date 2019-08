Perrito baila al ritmo de los aplausos de una tierna abuelita: hermoso VIDEO VIRAL

Perrito baila al ritmo de los aplausos de una tierna viejita: hermoso VIDEO VIRAL

Un video se volvió viral en un par de minutos pues un tierno perrito baila al ritmo de los aplausos de su dueña, una cariñosa abuelita que anima con todas sus ganas al canino. El video rápidamente se hizo viral pues el perrito que presuntamente es Bulldog (sin confirmar), ha enamorado con sus encantadores pasos de baile.

¡Hermosos videos virales!

Los comentarios de la gente no se hicieron esperar, todos coincidían en que en la vida existen momentos maravillosos que a veces pasamos desapercibidos, ya saben, “la belleza está en el ojo del observador” y que diariamente podemos ver en la calle o en nuestra propia casa, situaciones que nos tocan el corazón, como simplemente las sonrisas de nuestras mascotas.

¡La gente amó el tierno video!

Hasta el momento el video tiene más de 4,900 reacciones, 281 comentarios y 80 mil reproducciones. ¿Ya lo habías visto?

Estos son los comentarios de la gente en internet:

“Que hermosa abuelita”

“Hermosísimo me hizo el día”, “cosas como estas deberían de pasar a diario, olvidarnos de tanta violencia”, “la risa es la mejor terapia para estar felices”, “Dios mío ver estas imágenes reales, me dan vuelco al corazón y me hacen llorar de emoción”.

Mira el video aquí:

¿Te hizo sonreír ese perrito? Aquí te dejamos una hermosa reflexión para tu día a día:

“En ocasiones, debemos dejar de pensar en el pasado, olvidarnos del futuro, dejar de analizarnos, dejar de preguntarnos, qué es lo que queremos. Vivir este momento nada más y solo dejar que suceda lo que tenga que suceder”

-Autor desconocido.

Video de: Diario de Morelos.

