Perrito Eugenio quedó plantado, no lo adoptaron, historia real de video viral

El perrito Eugenio quedó plantado, ya que nadie acudió a adoptarlo. Su historia se viralizó en redes sociales ya que lo habían bañado, arreglado y perfumado para entregarlo a su nueva familia, la cual se arrepintió de adoptarlo.

El caso se compartió en el perfil de Facebook del refugio Melody Patitas el cual cuenta: ‘Nos contactó una sra.de nombre Alondra “N”, que según tenía la intención de adoptarlo, la citamos en el albergue […] en todo momento estuvimos comunicándonos con ella y siempre le preguntamos si estaba de acuerdo en la adopción y siempre dijo que sí’.

Uno de los casos más sonados fue el perro abandonado en inundación de Tabasco es rescatado y adoptado por la Marina.

¿Quién es Eugenio?

Eugenio es un perrito que vivía en la calle.

Eugenio es un perrito que vivía en situación de calle en Tamaulipas, hasta que Melody Patitas lo rescató y, desde entonces, se han dedicado a buscarle un hogar amoroso.

Ahora bien, para que se realice la adopción todos los integrantes de la familia deben de estar de acuerdo, Alondra explica que esta fue la razón por la que no quisieron a Eugenio, pues resulta que luego de 10 días de tramitar su adopción, su mamá estuvo en desacuerdo con la llegada del perrito.

La responsable del rescate animal hizo hincapié en que la adopción de un animal de compañía debe tomarse con seriedad. Ya que, además de buscar un hogar para los perritos es una labor social de voluntariado para los involucrados.

Juegan con una adopción

La situación fue que la presunta mujer que adoptaría a Eugenio solo jugo con la asociación y el amor del animal.

La joven que se encargó del seguimiento de adopción de Eugenio explicó que se invirtió tiempo, dinero y gasolina en dar el proceso de adopción que avanzó formalmente dado el entusiasmo de la solicitante.

Pero el cambio se dio de último minuto. “Nos dijo que lo lleváramos el fin de semana, después que hoy miércoles. Hoy le volvemos a llamar y nos dice que nos espera después de la 6:00 con el perrito; le vuelvo a llamar y me dice que en 15 minutos me confirma y casi una hora después me dice que siempre no va a adoptarlo”.

Bañamos a Eugenio para entregarlo limpio, con su nexgard, uñitas recortadas, cartilla de vacunación y dejaron a Eugenio vestido y alborotado’, se informaba en redes sociales el pasado 6 de octubre.

El objetivo de dar a conocer que el perrito Eugenio quedó plantado, es para hacer conciencia sobre la importancia de tomarse en serio los procesos de adopción y rescate animal, según lo informó la página de Facebook.

