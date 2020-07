Perrita salva a sus dueños de morir quemados ¡Héroe!

La mascota de esta familia se ha vuelto la héroe de esta historia, se trata de un perro, o más bien de una tierna perrita, quien los salvó de morir quemada, alertándolos de un fuerte incendio que se registraba en la casa.

Todo inició el pasado 5 de julio, cuando un incendio generado por los fuegos artificiales en una casa de Harrisburg (Pensilvania, EE.UU.) pudo cobrar la vida de una familia completa, lo cual se evitó gracias a la intervención de la perrita, quien los despertó.

El fuego creció tan rápido y quemó un camión, el garaje y el ático de una de la casa, pero eso no fue todo, pues las llamas se extendieron incluso a la casa vecina, donde pudo haber provocado víctimas mortales de no haber sido por Macie, la valiente y astuta perrita que al percatarse del fuego de inmediato empezó a brincar y saltar insistentemente en la cama de su dueña mientras ésta dormía.

Pese a que la mujer se percató de la perrita creyó que esta estaba jugando, pero momentos después al ver la insistencia de Macie no tuvo más opción que levantarse para averiguar qué ocurría, llevándose la aterradora sorpresa pues la casa estaba en llamas.

La dueña de Macie, Sarah Bohner, indicó que al principio no entendió que ocurría, aseguró que escuchó dos fuertes ruidos pero decidió no hacerles caso pues creyó que algunas personas todavía seguían en la calle lanzando fuegos artificiales por el Día de la Independencia de EE.UU. así que decidió seguir durmiendo, pero al ver el comportamiento de su perrita quien insistió, la mujer no tuvo más opción que levantarse y revisar porque su mascota estaba tan alterada y asustada.

Cuando la mujer se levantó vio el incendio, por lo que de inmediato puso a salvo a su familia y llamó a los números de emergencia.