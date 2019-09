Perrita fue rescata de matadero y su enternecedora reacción se hizo un (VIDEO VIRAL)

Como ya todos sabemos en los países asiáticos como Camboya están acostumbrados a comercializar carne de perro y por su puesto también consumirla en festivales donde se ofrece como una de las principales comidas estrellas y exóticas y es por eso que existen las denominadas "granjas de perros" que lucran con la carne de estos animales que en varios países del mundo son vistos como mascotas y hasta se vuelven parte de la familia.

Salvando vidas.

Ya que todo esto esta a la luz del día, distintas organizaciones como The Sound of Animals están haciendo grandes esfuerzos por terminar con esta polémica práctica que realmente es bastante fea para muchas personas que no consumimos este tipo de carne y vemos a esos animalitos de otra forma y no para comerlos.

Es un grupo de personas que quiere evitar a como de lugar el comercio de la carne de perro en la zona sudeste de Asia mediante una negociación con y Michael Chour es la persona que liderea todo este proceso, es un médico que comparte su trabajo en su pagina de Facebook.

Pero uno de sus últimos rescates esta dando la vuelta al mundo y todos están hablando de ello también en la red social de Facebook ya que no pudieron dejar de emocionarse ante lo ocurrido.

Y es que este hombre que ya lleva 13 años viviendo en Tailandia, no pudo evitar derramar algunas lagrimas después de ver la reacción de una hermosa perrita a la que acaba de salvar, como vamos a poder apreciar en la grabación compartida en Facebook, la perrita Swety se acurrucó en el hombro de Chour, apoyando su cabeza en su pecho y dejandose querer por el hombre que la había salvado.

"Ella se acurrucó con ternura", le dijo el hombre a The Dodo. "Mi corazón se 'derritió' y no pude contener mis lágrimas".

"Veo demasiadas cosas horribles en todos estos mataderos. Me encanta verlos entender que vivirán y que recibirán amor", agregó.

"Todos los perros tienen derecho a una vida de felicidad, pero algunos de ellos tocan mi corazón más que otros", añadió Chour. "Esta (Sweety) es una de ellas".

El material compartido en redes sociales así como Facebook no tardo en viralizarce ya que superó las 732 reproducciones y cientos de comentarios que apoyan el trabajo de este hombre y por claro a estas organizaciones animalistas que mínimo están tratando de hacer algo por los peluditos.

