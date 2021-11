Perrita adopta a un gato tras muerte de sus cachorros; se hace viral en TikTok

Luego de que ninguno de sus cachorros sobrevivió el parto, una perrita decidió que quería convertirse en madre y ‘adoptó’ a un gato bebé que encontró perdido en la calle, volviéndose viral instantáneamente a través de la cuenta de TikTok de su humana.

El emotivo clip ha hecho rebosar de amor a miles de usuarios, quienes se sorprendieron ante la ternura que muestra esta canina hacia el gatito que rescató de la calle, dejando una vez más en claro que el amor va mucho más allá de las especies.

Desde el caso de una perrita que se fue de casa y regresó con un perezoso bebé no habíamos visto escena más tierna que involucre a dos animales de especies distintas, y a continuación te presentamos los detalles.

Perrita adopta a un gato

“Acaba de tener bebés y ninguno de ellos sobrevivió, ahora llegó con este a casa”, se lee en el subtítulo del video viral.

En el clip se observa a la mascota junto a un pequeño gatito que no dejaba de tomar leche de sus pechos, pues parece haber sido abandonado y con muchísima hambre, lo que logra la perfecta compañía entre ambas.

El TikTok fue publicado por el usuario de @mikawhite71, quien es dueña del can y siguió documentando sobre la nueva mascota que se unía a su casa y, al parecer, el gatito logró adaptarse a su nueva madre de distinta especie, pero que lograron crear un gran vínculo por ser adoptada por la perra.

Usuarios reaccionan

La humana nombró al gatito Mac.

El momento ya ha sido visto por más de 3.4 millones de personas y ha recibido 680 mil me gusta, con usuarios que destacan la ternura y el gesto casi humano de la mascota.

"Te mira con carita de 'ya sé que es distinto a mí, pero no me lo saques'", "Es lo más tierno y dulce de un animalito", "Ya lo adoptó, es su hijo", "Ella escogió la adopción", "Esto me rompe el corazón, ella perdió a sus bebés, daría todo para que tenga lo que quiere", "Los animales son ángeles de la tierra".

¿Alguna vez viste a un animal adoptar a otro que no es de su misma especie? Déjanos saber en los comentarios.

