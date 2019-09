Perra finge desmayarse para evitar que le corten las uñas (VIDEO VIRAL)

Los perros son toda ternura, se dice que son los mejores amigos del hombre porque suelen acompañar a sus seres queridos en las buenas y en las malas, incluso en muchos hogares se les considera parte de la familia.

Aparte de ser súper lindos, los perros son animales extremadamente inteligentes y saben como entrar en la mente de sus dueños para que entiendan lo que les están pidiendo.

Perra finge desmayarse para evitar que le corten las uñas (VIDEO VIRAL)

Como cuando hacen algunas manías o gestos para que sepas que tienen hambre o que tienen deseo de salir a caminar al parque, sin embargo una perrita pitbull ha enamorado las redes sociales por su ocurrente manera de querer salirse con la suya.

Este preciosa perrita no quería que su dueña le cortara las uñas así que como toda una actriz de Televisa, fingió desmayarse para no tener que seguir pasando por la horrible situación que al parecer no le gusta nada.

El vídeo fue captado por otro integrante de su familia quien no podía creer lo que su mascota era capaz de hacer con tal de salvarse de un corte de uñas.

Los hechos ocurrieron en Estados Unidos sin embargo el vídeo ya ha llegado a varios países pues se hizo viral de inmediato por la graciosa escena.

Tal vez te interesa: Koalas protagonizan una "pelea" en la Isla Canguro en Australia (VIDEO VIRAL)

Esperamos que le den un premio Oscar a este graciosa, curiosa y singular perrita que resultó ser mejor actriz que cualquier otra.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos