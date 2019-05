Perito del CTI levantó el cuerpo de su EX y se burló de su muerte

Por andar de chistosa, la joven casi pierde el trabajo de perito en CTI; pues al realizar el levantamiento del cuerpo se dio cuenta que era el de su EX y se burló.

Para que no la despidan por su falta, la joven de 24 años tuvo que presentar una carta y ofrecer una disculpa por su grosería, esto al menos ante el CTI, pues el bochornoso incidente llegó a diversos medios de comunicación que de inmediato comenzaron a hablar del tema.

De acuerdo a lo que comentaron algunos testigos y compañeros de la joven, el equipo se encontraban en pleno levantamiento cuando uno de los funcionarios procedió a leer el nombre y número de identificación del fallecido en el accidente automovilístico y posteriormente la joven que estaba cargando uno de los extremos de la camilla, donde se encontraba el cuerpo, comenzó a reírse al grado de soltar la camilla, lo que hizo que casi el cuerpo cayera al suelo, dando muy mala imagen ante los curiosos presentes y también familiares que ya se encontraban en el sitio.

Cuando la interrogaron, ella justificó el momento incómodo mencionando que se trataba de un ex novio con el que había estado un par de años atrás, sus risas fueron creyendo que era un karma porque la había hecho sufrir demasiado y la ironía del momento la había llevado a reaccionar de tal manera.

"El me decía que sin él yo no podría vivir y se fue él primero, no se, eso me dio risa".