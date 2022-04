Perfil de citas de mujer embarazada se vuelve viral, pero no por lo que crees

El perfil de citas de una mujer embarazada se ha hecho viral, pero no fue precisamente porque está casada y a punto de tener un bebé, sino por otro motivo que generó que la gente hablara de ella.

El perfil de citas, que se compartió en un hilo de Reddit, mostraba a una mujer llamada Andrea que luce visiblemente embarazada con un vestido largo y verde, mientras que con una de sus manos sujetaba su panza.

En la biografía, la morena de 23 años escribió: "Casada pero un poco aburrida de mi matrimonio. Buscando algo divertido.Pronto será madre, espero que no te importe”.

"Si me conoces (en la vida real) no, no lo haces".