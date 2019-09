Perezoso pisa sin querer a una anaconda y la reacción es sorprendente (VIDEO VIRAL)

Tal vez son los animales que dan más hueva en el mundo, pero aún así la verdad no dejan de ser adorables y chistosos, te estamos hablando de los perezosos que tienen una cara que enserio la vez y hasta te da sueño y ni ganas te dan de hacer algo solo hasta te dan ganas de irte a acostar (ok no es para tanto, exageramos) pero la verdad nos imaginamos como es que sobreviven en el mundo animal, ¿como sobreviven a un ataque de un animal salvaje?, obvio no pueden salir corriendo.

Corrió con suerte.

Perezoso pisa sin querer a una anaconda y la reacción es sorprendente (VIDEO VIRAL)

En esta ocasión te mostraremos el video viral de un amiguito perezoso, ya que asombró sombro a usuarios de Facebook y otras redes sociales es lo que viene generando la curiosa grabación protagonizada por este curioso animal y una enorme anaconda en cierto punto de la selva de Perú.

El fotógrafo Quin Schrock fue el responsable de registrar ente asombroso hecho que ráídamente se hizo en redes sociales, Quin se encontraba visitando una localidad amazónica cerca de la ciudad de Iquitos, cuando se percató del sorprendente hecho jamás dudó en sacar su cámara para captar el momento que creía que terminaría en algo sorprendente, y créannos que así fue.

Como podrás onservar en las imágenes, todo empezó porque la pereza característica del mamífero evitó que cambiara de rumbo, (le VV que se lo tragará pues) a pesar de que esto implicaba pasar por encima de la cabeza de la enorme serpiente, aún así el perezoso le valió y se paseo por encima del reptil.

Perezoso pisa sin querer a una anaconda y la reacción es sorprendente (VIDEO VIRAL)

El asombroso hecho alertó al sorprendido fotógrafo el cual publicó en la red social de Facebook , quien le preguntó al guía que lo acompañaba si esta era una situación en la que debía tomar acción.

"¿Lo va a agarrar?.

¿Seguro?, ¿No va haber problema?" . Se le escucha decir al asustado fotógrafo; no obstante, le respondieron que nada malo iba a pasar, (como a ellos no se le iban a tragar).

Fue suficiente esperar unos cuantos segundos para ver que el animal perezoso terminó pasando por encima de la anaconda valiéndole un comino, como si la peligrosa serpiente se tratara de un animal completamente amistoso. El reptil por su parte optó por ignorar al animal a tal punto de no hacer nada ante el impensado "atropello", que si hubiera querido se lo traga en un abrir y cerrar de ojos. Por fortuna para el lento animal creemos que la serpiente ya había comido y esta vez no se le anotojo ni si quiera un perozoso, es más igual y hasta "le dio hueva" comerselo.

Tal vez te interese: ¡Impresionante! pelea de osos "grizzly" en una carretera (VIDEO VIRAL)

La grabación del hecho se viralizó en Facebook y otras plataformas populares de Internet, dejando boquiabiertos a miles de personas, ¿que piensas del perezoso, fue valiente o tonto haber cruzado por ahí?

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos