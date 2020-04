Pentágono publica video viral de OVNIS y los MEMES nos invaden

No cabe duda que este 2020 “vino con todo”, el primer gran susto que nos dio fue el posible inicio de la Tercera Guerra Mundial, después los graves incendios forestales en Australia, el coronavirus no se quedó atrás, siendo una pandemia de la cual no hemos podido salir, pero ahora parece que ha llegado la “cereza del pastel”: Ovnis.

La tarde del pasado lunes 27 de abril, el Pentágono de Estados Unidos desclasificó tres videos donde aparecen ovnis, pero ¿se significa esto? básicamente que la organización al fin logró sacar a la luz y hacer oficiales dichas grabaciones donde aparecen ovnis, lo que sin duda se ha vuelto tendencia, desanto así una ola de memes en las redes sociales.

Aunque por mucho tiempo este tema fue “top secret” para Estados Unidos, finalmente el Pentágono compartió los videos que ya se han vuelto virales, asegurando que “no revela capacidades sensibles ni compromete ninguna investigación”

¿Si hay ovnis hay extraterrestres y… memes?

Bueno, calma, porque aunque esta situación a primera instancia resulta bastante aterradora y parezca (ahora sí) el fin del mundo, hay que recordar que OVNI en realidad quiere decir “objeto volador no identificado”, y no “nave con extraterrestres que nos comerán el cerebro” así que tranquilos.

Las imágenes que aparecen en las grabaciones difundidas por el Pentágono son “fenómenos aéreos no identificados” o “inexplicados”, incluso la portavoz del Pentágono, Susan Gough,a modo de explicación por la inesperada decisión de publicar los documentos originales comentó:

“El Departamento de Defensa está publicando los vídeos para despejar cualquier confusión del público sobre si las imágenes que estaban circulando eran reales o no y si hay o no más”

Si esta explicación aún no te convence y crees que hoy en la noche un extraterrestre dormirá al lado de tu cama, te comentamos que estos videos donde aparecen los ovnis no son nada nuevos, los videos que dio a conocer el Pentágonos apenas hace unas horas están fechados en el 2004 y otro en 2015 y son exactamente los mismos videos en el 2017 y 2018 publicó el The New York Times, incluso la Marina de Estados Unidos ya había confirmado la autenticidad de dichas grabaciones.

Y lo último que faltaba...OVNIS



Descripción gráfica de Junio pic.twitter.com/cyYE9vIQT6 — ������ (@ale18545315) April 28, 2020

O sea que se podría decir que ahora que el Pentágono publicó dichos videos de los ovnis, solo se han hecho oficiales, lo que ojo, no confirma (de forma oficial) la existencia de extraterrestres.

Los mejores memes tras avistamiento de ovnis

Lo cierto es que esta situación alarmó a la gente, aunque otro grupo de personas simplemente se tomaron las cosas con mucho humor y qué mejor manera de pasar el rato en una “invasión extraterrestre” que disfrutando de graciosos memes que nos topamos en la red.

Algunos personas aseguraron que el avistamiento de ovnis es lo único que le faltaba a este 2020, mientras que otros aseguraron que se trata de una profecía más de Los Simpson.

Not now guys, not now... pic.twitter.com/jChRGHZREW — David Videcette (@DavidVidecette) April 27, 2020