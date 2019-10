Pasajera evita pagar exceso de equipaje con una astuta genialidad (VIRAL)

Pasajera evita pagar exceso de equipaje con una astuta genialidad (VIDEO VIRAL)

A quien no le ha pasado que no sabes si puedes llevar más equipaje a tus vacaciones por temor a que te cobren más antes de subir al avión, siempre pasa lo mismo y te vas bien faltante de ropa y dejas prendas que te querías poner para estar más comodo, todo esto solo para ahorrarte unos cuantos pesos. Pues en la historia de hoy les traemos un truco fenomenal para que no les vuelva a suceder.

La mas viva.

Es una escena que se repite a diario en los aeropuertos del mundo: una pasajera llega a chequearse al counter de la aerolínea y se da con la sorpresa de que se ha excedido en el peso permitido de su equipaje. En algunos casos podrás pagarlo y en otros no tanto. De esto precisamente se trata la foto que se ha hecho viral en Facebook.

Pasajera evita pagar exceso de equipaje con una astuta genialidad (VIDEO VIRAL)

Esto le ocurrió a Gel Rodríguez, una joven de Filipinas que se percato que su equipaje excedía los 7 kilos que era el máximo que le permitía la aerolínea. Ante esto tenía la opción de pagar para llevar todo sin incovenientes. Sin embargo, no quería hacerlo, por lo que optó por una estrategia que se hizo viral en Facebook.

La mujer no tuvo mejor idea que vestir 2,5 kilos de ropa y así bajar el peso de su equipaje, la cual finalmente pudo llevar sin problemas. “No quería pagar la tarifa por el exceso de equipaje porque eran solo dos kilogramos”, contó Rodríguez a Vice.

La foto de ella vistiendo varias prendas la compartió en su cuenta de Facebook, recibiendo miles de comentarios y likes por lo que se convirtió en viral. Eso sí, indicó que igual el viaje no fue tan cómodo, ya que tanta ropa puesta la dejó “con mucho calor”.

Tal vez te interese: "Borre Tinder" el succionador es el mejor juguete para las mujeres y se hace...(VIRAL)

“Cuando el personal de la aerolínea en el mostrador de facturación dijo: ‘Solo se permiten siete kilos en el equipaje de mano’. Yo: ‘No hay problema’. De 9kg a 6.5kg”, escribió Gel Rodriguez en el post que se ha vuelto viral en Facebook.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Dale CLICK a la estrella de Google News y síguenos