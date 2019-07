Pasaban un momento íntimo en la alberca y una extraña criatura los atacó (VIDEO VIRAL)

Pasaban un momento íntimo en la piscina y una extraña criatura los atacó (VIDEO VIRAL)

Cuando una pareja de jóvenes mantenían un encuentro íntimo en el interior de una piscina, una criatura los interrumpió. El insólito hecho fue captado en video por cámaras de seguridad y se volvió viral en las redes sociales sobretodo en YouTube.

La pareja vivió una aterradora experiencia cuando disfrutaban de un íntimo momento en una piscina, y fueron atacados por una extraña criatura que entró al agua para atacarlos. La espeluznante experiencia quedó registrada en un video que se ha hecho viral en YouTube.

Como podemos observar en el video clip, los jóvenes estaban nadando en una alberca, debido a la oscuridad de la noche no se dieron cuenta de la presencia de este ‘visitante’ quien los atacó de forma violenta. El video genero asombro en miles de cibernautas por el desenlace que tuvo, el cual ya se ha vuelto viral.

Gracias a las cámaras de seguridad de la casa se pudo registrar el momento exacto en que un gigantesco cocodrilo ingresó a la alberca y sorprendió a una pareja que nadaba tranquilamente. Las imágenes de YouTube causaron un gran impacto ya que se mostró el feroz ataque del reptil, quien intentó devorar a los jóvenes precoces.

El novio de la mujer logró escapar de inmediato, la joven no corrió con la misma suerte y estuvo a punto de morir por la mordedura de este hambriento reptil; pero para su buena suerte el animal no le hizo daño alguno puesto que un amigo suyo lo ahuyentó a tiempo y el animal no pudo lastimarla.

En la parte superior de esta publicación te dejamos el video de YouTube, el cual ya cuenta con más de 100 mil reproducciones y todo tipo de comentarios en dicha plataforma virtual.

En Estados Unidos se da mucho este tipo de ataques a personas, ya que en muchos vecindarios las personas siguen viendo a este animal como si fuese una simple mascota de hogar y no como el feroz animal que es en realidad, no tienen el cuidado y es por eso que se salen de sus casas, escapan, y lo único que hacen es ver donde encuentran comida.

