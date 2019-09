Parpadea y te quedas sin ver el vehículo más rápido del mundo (VIDEO VIRAL)

Lo que verás en el video que acompaña este artículo es algo que parece salido de una película de ciencia ficción, pero no, es real. Se trata de un cohete deslizador que puede viajar a más de 8 veces la velocidad del sonido, lo que se traduce en más de 10,000 kilómetros por hora. Sí, has leído bien 10 mil. ¿impresionante no?

Rompiendo la velocidad del sonido.

La Fuerza Aérea estadounidense ha publicado el video de las pruebas que recientemente llevaron a cabo de un deslizador cohete que puede viajar a exactamente 10,620 kilómetros por hora, es decir, a Mach 8,6. A Bugatti y su récord de 490 kilómetros por hora todavía le falta mucho para alcanzar esto, pero mucho con esta velocidad que alcanzaron le queda muy por debajo.

La Fuerza Aérea realizó la prueba en una de sus bases, ubicada en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos, indica Gizmodo.

Actualmente el Pentágono tiene en sus planes diseñar más vehículos hipersónicos para uso militar, por lo que deben llevar a cabo pruebas como esta para probar los materiales que formarán parte de esos vehículos, desde cableados a cualquier componente que deba soportar las aceleraciones extremas para lograr estas velocidades.

Se supone que los deslizadores hipersónicos tienen una velocidad máxima de aproximadamente Mach 5, algo que esta prueba superó por mucho. En general, el vehículo logró desplazarse 1,6 kilómetros por cada segundo. Parpadea y te lo perderás.

