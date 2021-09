Pareja decide no asignar un género a su bebé, “queremos que sea libre”

Una pareja decide no asignar un género a su bebé con el fin de que posea libertad de identidad y cuando sea mayor decida.

Los padres, Bianca Andrade y Bruno Carneiro, una pareja de influencers brasileños, aseguraron que cuando Cris nació fue descrito por los médicos con el género masculino, será criado por los influencers sin esta característica.

Y es que tenemos que recordar el momento en que una persona no binaria pidió que respetaran su identidad de género en clase de Zoom, generando toda clase de burla. Sin embargo, esta pareja decide no asignar un género a su bebé.

Pareja decide no asignar un género a su bebé

Aunque ha sorprendido saber que la pareja decide no asignar un género a su bebé, los influencer dicen que quieren que tenga libertad.

En medio de una época donde las personas sufren discriminación LGBT o por no poder expresar su identidad, esta pareja decide no asignar un género a su bebé para evitar esta situación.

El pasado 16 de junio, Bianca Andrade y Bruno Carneiro -conocido en redes sociales como ‘Fred’- confirmaron el nacimiento de su primer bebé a quien presentaron como Cris, pero no revelaron el género.

Más tarde, los influencer aclararon que en aras de brindarle libertad a su bebé desde su nacimiento, no usarían un género definido en su crianza.

La madre dijo: “Cuando tenga la madurez necesaria para hacerlo, lo decidirá”, agregando “Pretendemos transmitir la libertad, el respeto, el equilibrio y la autenticidad. (…) Yo quiero que sea libre en todos los ámbitos de la vida, sobre todo.”

No presionaran al bebé

El morado, será el color con que decorarán y vestirán a Cris.

Ante los comentarios sobre esta decisión, la pareja confesó haber experimentado todo tipo de críticas, sin embargo confesó que la familia ha visto bien el no asignarle un género al bebé.

Así mismo, dieron detalles sobre cómo lo trataran, por ejemplo que utilizará el color morado para la habitación y ropa de Cris. Esto porque es la “combinación perfecta” entre el rosa y el azul, ambos colores con un género definido por la sociedad.

“Para nosotros no importa si nace un niño o una niña. Por eso elegimos el morado para su habitación y su vestimenta, que es una mezcla de rosa y azul.”

Por su parte, Bruno Carneiro “Fred”, dijo que mientras algunos los felicitan por tener una “mente abierta” sobre la identidad de su bebé, otros más los critican por “sembrar confusión” en Cris.

En su familia, la hermana de ‘Fred’, quien recientemente confesó ser una persona no binaria, fue quien más aplaudió a la pareja por “no presionar a su bebé” sobre su identidad. Y cuando la pareja decide no asignar un género a su bebé ha sido en parte por inspiración a su hermana de Fred “Aprendí que no deseo someter a Cris a problemas de identidad y género”, enfatizó el youtuber.

