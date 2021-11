Pareja aprovecha el Buen Fin 2021 para vivir juntos y Aurrerá subió sus precios

Una triste historia se vivió durante el Buen Fin 2021, donde mucha gente esperó todo el año para poder hacerse de electrodomésticos, como una pareja que ansiaba irse a vivir juntos aprovechando las ofertas para comprar una estufa y un refri, sin embargo la tienda donde iban a comprar los artículos les hizo una mala jugada.

La desafortunada pareja denunció en Twitter que tenía el sueño de independizarse junto a su novio, por lo que ahorraron todo el año para empezar a comprar sus cosas, escogiendo Bodega Aurrerá para comprar sus electrodomésticos, sin embargo su sueño se derrumbó al ver los precios.

ahora un trágico desenlace le tocó a esta pareja, que ahora deberá posponer su plan de vivir juntos debido al aumento de precios.

Pareja espera el Buen Fin para vivir juntos y no les alcanza

La joven se quejó en redes sociales del hecho

Debido a la pandemia, ahorra se volvió una tarea casi imposibles algo que vivió en carne propia una mujer llamada Cindye, quien a través de su cuenta de Twitter quien logró ahorrar junto a su novio para comprar electrodomésticos para su casa, sin embargo no sabían que no podrían lograr su sueño.

La pareja escogió Bodega Aurrerá para comprar su refri y estufa al ver precios accesibles, esperando al Buen Fin 2021 para comprarlos con la esperanza que estuvieran más baratos, sin embargo fue todo lo contrario, pues el supermercado subió los precios a muchos de sus artículos.

Exigen a Profeco justicia en los precios del Buen Fin

Muchos usuarios se han quejado de fraudes de tiendas ante la Profeco

No es la primera vez que reportan a una empresa por no respetar los precios del Buen Fin este 2021, ya que incluso se reveló cómo levantar una queja a Profeco para denunciar estos hechos, sin embargo a pesar del impacto que tuvo la queja de Cindye no ha habido respuesta de la dependencia federal.

Este fue sólo uno de los muchos casos que se han presentado, donde mientras unos son víctimas de la deshonestidad de las empresas, otros aprovechan la multitud para sacarle provecho a los errores de las tiendas con el etiquetado y conseguir más artículos por casi nada

