Papá ruega que no le corten la luz; su nota conmueve a trabajador y se hace viral.

A través de redes sociales se volvió tendencia la historia de Xavier Emiliano Rubilar, un joven argentino que trabaja para la Empresa Distribuidora de Electricidad de San Luis S.A (EDESAL) y el cual se hizo viral por ayudar a un padre de familia que solicitó que no le cortaran la luz de su vivienda.

Todo comenzó cuando Xavier Rubilar realizaba sus recorridos de corte de luz en la zona La Punta, donde se encontró con una carta en la que se le suplicaba no cortar el suministro.

Padre pide que no le corten la luz con emotivo mensaje

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el mensaje decía que por favor no le cortaran la luz, pues se había quedado sin empleo y tenía dos hijas. Prometió que en cuanto consiguiera empleo, pagaría todo:

“Por favor, no me corten la luz. Me quedé sin trabajo, estoy solo con mis dos hijas. En cuanto pueda, voy a pagar la luz. Por favor y gracias”, se podía leer en el escrito.

Tras la difusión de la emotiva carta en la que un padre de familia pidió que no se le cortara el suministro de luz, se dio a conocer que Xavier Rubilar ayudó a este hombre a pagar la cuenta que adeudaba a la empresa distribuidora de electricidad.

Joven ayudó a pagar la cuenta de la luz al padre de familia

El joven acudió a su perfil de Facebook y pidió apoyo a sus contactos para juntar la cantidad adeudada por el hombre. Luego de este pedimento, se dio a conocer que se juntó un total de 49 mil 729 pesos argentinos lo cual sirvió para pagar la deuda del padre de familia.

Al día siguiente, el trabajador viral compartió en sus redes sociales que se comunicó con el padre, quien le agradeció entre lágrimas la acción solidaria que realizó para socorrer a él y sus dos hijas.

Según escribió Xavier, el dinero total que reunió fue suficiente para pagar las cuatro boletas atrasadas que tenía el hombre con la compañía de electricidad. El resto fue entregado al sujeto para cubrir otros gastos.

