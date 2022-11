Papá no va a graduación de su hija por ver el Mundial; era el México vs Argentina

El Mundial de fútbol es prácticamente el momento más esperado para un argentino, la afición al fútbol en el país latinoamericano es indiscutible, por lo que algunos se lo han tomado muy en serio. Prueba de ello es la conversación por WhatsApp donde un papá no va a graduación de su hija por ver el Mundial.

Los protagonistas de las capturas de pantalla que menciona La Verdad Noticias, son una madre, una hija y un padre, en ella se lee que la el instituto de la joven entregaría los diplomas el 26 de noviembre a mediodía.

Pero lo que sería un momento de orgullo para los progenitores, resultó que para el padre de la chica era un problema porque ese mismo día jugaría Argentina contra México y los audios del padre dejan claro que no tiene ninguna gana de perderse el choque entre los de Scaloni y los del 'Tata' Martino por ir a ver cómo a su hija le dan un papel.

Papá no va a graduación de su hija

Como la entrega de los diplomas de su hija fue el mismo día que el partido Argentina vs México, el papá no va a graduación de su hija.

“Te amo hasta el infinito y más allá, te lo juro. Me saco un riñón y te lo doy, lo que vos me pidás. No me pidas esto. Te lo pido por favor. Te amo con todo, voy a la gala, a lo otro, voy acá... No me hinches las pelotas un diploma... Yo no fui a por mi diploma de la universidad, pregúntale al abuelo”.

El padre agregó en el audio: “Me chupa un huevo el papel. (...) Voy a hablar con el colegio. Me parece una joda, están todos locos. No me cabe duda de que hay una pelotuda, conchuda, hija de p**a que no le gusta el fútbol. Que lo cambie”.

De hecho en un momento se pregunta si es el único padre al que le gusta el fútbol y quiere ver el Argentina - México, donde los de Scaloni se juegan la clasificación tras la inesperada derrota con Arabia Saudí en Qatar 2022.

“¿Todos los demás son pelotudos? ¿Hacen hockey, danza artística, qué mierdas hacen? Les están censurando, no me lo creo. Juntadme en el grupo de papás porque voy a montar un quilombo”, advierte.

El dilema era ¿La graduación o el Mundial?

Papá no va a graduación de su hija, a esa hora y día jugaba México - Argentina.

En un segundo video viral del audio el padre le dice a su hija que no es normal que hayan puesto una entrega de diplomas a las 15:00h (hora local) cuando Argentina juega una hora después.

“¿Son pelotudos? Y si lo pusieron antes me chupa tres huevos, que lo cambien”, luego argumenta que incluso puede ser bueno para los chicos.

“Enseñémosle a los chicos el cambio. Se programó algo, surgió algo más importante y se cambia”, repite, antes de volver al asunto de si es el único padre que se niega.

Al final, aunque había dicho que el papá no va a graduación de su hija por ver el Mundial, cedió y dijo que iría a la entrega de diplomas... de 3 a 3:05. “Ojalá te den el diploma en ese momento y si no, envíame un vídeo”, acaba negociando con su esposa, aunque no va a perderse el partido por nada.

Una piba tiene la entrega de diploma el sábado a las 15 y el padre no quiere ir por el Argentina México JSJAJSA

