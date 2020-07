Papá ladrón es captado robando un carrito de juguete de una casa ¡Con su hijo!

Bien dicen que lo único que debe darle vergüenza a alguien cometer robo, y desafortunadamente en México a mucha gente no le importa eso, y terminan no solo humillados, sino también golpeados por tomar lo que no es suyo, por lo que no es una buena idea ser un ladrón.

Si robar solo ya es vergonzoso, robar con tu hijo pequeño debe serlo mucho más y es lo que vas a ver en este video, donde un papá ejemplar se robó un carrito de juguete de una casa para su hijo y encima se ofendió cuando fue sorprendido por el dueño.

En este video viral tendrás un ejemplo de por qué robar no es una buena idea, ya que en la mayoría de los casos puedes terminar atrapado y esa humillación te seguirá por el resto de tu vida, así que lo único que deberías robar son corazones.

Ladrón roba carrito para su hijo y es atrapado

Papá ladrón es captado robando un carrito de juguete de una casa ¡Con su hijo!

En este video que sucedió en algún lugar del norte de México, vemos como un padre pasea tranquilamente a su hijo pequeño en un carrito de juguete, lo que a simple vista no parecía nada raro, de no ser por que el carrito era robado.

El papá del año vio el carrito estacionado afuera de una casa y se le hizo fácil tomarlo y escapar lentamente con su hijo sin imaginar que el dueño de la casa donde robó ya se había percatado y comenzó a seguirlo.

Armado únicamente con la cámara de su celular, se acercó al papá ladrón para pedirle amablemente que devolviera el carrito que se robó, recalcando que si no le da vergüenza que su hijo lo vea robando, algo que al ladrón aparentemente no le importó.

El ladrón que te robará una carcajada

Cuando robas juguetes para tu hijo, te cachan y te haces el ofendido Publicado por Triki Triki oficial en Sábado, 20 de junio de 2020

Al ser enfrentado por el dueño, el papá ladrón se veía claramente ofendido, negando que se robó el carrito y asegurando que lo encontró en la basura, esto claro, mientras empujaba lejos a su hijo para no ser atrapados.

Te puede interesar: Abuela humilla a ladrones y les da su merecido en un divertido video viral

Tras unos minutos de discusión el dueño decidió dejarle el carrito al ladrón y no hacer más grande el problema por que estaba con su hijo, pero sin duda consiguió un gracioso video de un robo muy ridículo. Y tú, ¿has visto o sido víctima de un robo ridículo o gracioso? ¡Cuéntanos en los comentarios!.