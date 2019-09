Papá canta para su hija y su voz lo convierte en toda una celebridad de Internet (VIDEO VIRAL)

Como cualquier padre lo haría, comienza a cantarle al amor de su vida (su hija) a bordo de su automóvil pero su melodiosa voz lo hace casi de inmediato en toda una celebridad viral en la red social de YouTube. Aquí te vamos a contar la hermosa historia del padre que de la nada sale al estrellato con este cántico de "los dioses" de Kris Jones. A continuación te dejamos las imágenes y el video viral donde podrás observar todo lo que te contamos anteriormente.

Melodiosa voz.

El padre comienza a entonar la letra de "Stand By Me", el clásico de Ben E. King, al ritmo de la canción de forma impecable, más de un usuario de YouTube nos preguntamos que qué hacía detrás del volante y no arriba de los escenarios, (¡wow!).

El trabajador Jones, es conductor en Texas, Estados Unidos, había captado previamente la atención del Internet por su versión del tema “Tennessee Whiskey” de George Jones, en el que también aparecía junto a su pequeña hija, osea que no es la primera vez que hace este tipo de cosas tan geniales.

El padre de la pequeña tiene tanto éxito con sus videos virales en la red social de YouTube, que le hizo reconsiderar su carrera musical, la misma que intentó hacer despegar con su infructuosa participación en las audiciones para formar parte del reality de canto The Voice.

Pero desde que el señor Jones se ha hecho un fenómeno en YouTube, la suerte vino y tocó a su puerta. La actriz y comediante Ellen DeGeneres lo invitó a su programa para saber más sobre su pasado y su hermosa relación con su adorable hija.

Desde ese entonces Jones logró lanzar su carrera como cantante y tiene una pequeña legión de admiradores que lo siguen en cada una de sus presentaciones en Texas, así como compartiendo los videos con sus covers y canciones originales que sube a YouTube.

