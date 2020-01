Padre hace viral travesura de su hijo y pide consejo.. Las respuestas lo mejor (FOTOS)

Padre hace viral travesura de su hijo y pide consejos.. Las respuestas lo mejor (FOTOS)

No cabe duda que los niños no dejan de sorprendernos, lamentablemente no siempre es para bien, pues en ocasiones pueden generarnos problemas sobre todo cuando hacen de las suyas con sus travesuras.

A penas unos segundos pueden ser suficientes para que los menores generen todo un caos, basta con darnos media vuelta para que ellos hagan sus travesuras, tal como le ocurrió a un usuario de Twitter, quien en su desesperación por solucionar su problema hizo viral la travesura de su hijo.

Intento pedir consejos en redes sociales

El usuario intentó salvar su pellejo” por lo que publicó una fotografía de lo que había hecho su hijos y solicitó la ayuda de los internautas para que estos le dieran una solución.

En la fotografía se puede observar la sala de la casa pintada con plumones, lo que evidentemente pondría en evidencia la falta de atención y cuidado por parte del èl hacia su hijo, quien cometió la travesura. Junto con la fotografía el padre escribió:

“¿Alguna idea brillante antes de que mi mujer llegue y pregunte y tú qué hacías mientras…?”

¿Alguna idea brillante antes de que mi mujer llegue y pregunte y tú qué hacías mientras...? pic.twitter.com/xGn9rpX90I — ricardo f. colmenero (@rfcolmenero77) 2 de enero de 2020

De acuerdo con el padre, él realizaba otras labores en la casa, cuando en un descuido su hijo tomó los plumones y aprovechó para hacer de las suyas y pintar el sofá, dejando varias rayas de colores en este.

Si la publicación no fuera ya lo suficientemente graciosa, la respuesta de los internautas terminó de completar y hacer más graciosa la situación, pues de maneras bastantes cómicas sugirieron “arreglar la situación”.

Las soluciones

En la publicación del hombre pronto empezaron a escribir varias sugerencias para ocultar el dibujo que había realizado su hijo sobre la sala de la casa.

“Píntate la cara y di que te pintó mientras dormías. De hecho primero mira a ver si la tienes pintada”, sugirió un usuario.

Otro grupo de usuarios comentó que no había nada por hacer y optaron mejor por decirle al hombre que tome un vuelo y huya del lugar antes de que llegue su esposa, otros optaron por una opción más “práctica” e indicaron que se haga “al muerto”

Dale la vuelta a los cojines, y pon una manta por encima. Y un dia que se quede ella a solas con el/la niño/a le das la vuelta y la culpa de ella �� — Fran..17. (@Tottiii17) 2 de enero de 2020

