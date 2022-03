Padre desobligado se viraliza por presumir los tenis de su hijo que no compró

El descaro del padre desobligado argentino no demoró en hacerse viral por todas las redes sociales.

No se puede negar que el divorcio es un proceso difícil de sobrellevar para algunas parejas, sobre todo en aquellas que terminan teniendo una mala relación y hay hijos de por medio. Un claro ejemplo de ello es la historia de Sofía, una madre argentina que expuso cómo su ex pareja se negó a darle dinero para comprarle los tenis que su hijo necesitaba.

Fue a través de sus redes sociales que mostró un fragmento de la conversación que sostuvo con su ex pareja, a quien le pidió dinero para comprarle tenis a Jonás y ropa a Jazmín, ambos hijos de su fallida relación amorosa. Sin embargo, el hombre le dice que no tiene dinero debido a que salió de vacaciones en el trabajo y solo cobró la mitad de su sueldo.

La mujer optó por comprarle el tenis a su hijo al ver que su ex pareja no le daría el dinero.

Por su parte, la madre le reclama que no le haya completado el gasto mensual y que prefiriera salir que cumplir con sus obligaciones como padre. Sin duda, esta es una situación muy común en México, motivo por el cual las autoridades decidieron castigar hasta con 2 años de cárcel a quien no cumpla con el pago de pensión alimenticia.

El padre presumió los tenis que no compró

El desobligado padre presumió entre sus contactos de WhatsApp que él le había comprado los tenis a su hijo cuando en realidad no fue así.

Al ver que el padre no le daría dinero para adquirir los tenis que necesitaba, la madre optó por comprarselos, no sin antes “echarselo en cara”. Sin embargo, ella no se esperaba que el padre retomara la imagen que ella le mandó para presumirle a sus contactos de WhatsApp que él se los había comprado y alardear que hace sacrificios por sus hijos.

“Papá siempre estará para vos, hijo, yo andaré en alpargatas pero él tiene sus pepes nuevos, nada me parece caro cuando lo gasto en mis hijos”, escribió el padre desobligado en un estado para WhatsApp. Tal y como te comentamos al principio, la historia fue tan viral como aquella vez que un hombre yucateco prefirió estar un año en prisión que pagar manutención.

¿Cuánto es la pensión alimenticia por hijo en México?

Dependiendo de la cantidad de dinero que se deba, los hijos y el lapso sin haber dado el incentivo, el deudor puede pasar de 6 meses hasta 5 años en la cárcel.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el monto mínimo a pagar por concepto de pensión alimenticia en México es del 15% de las percepciones del padre. Dicha cantidad deberá pagarse por hijo hasta que este cumpla 21 años o culmine sus estudios profesionales.

