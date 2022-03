Padre con Síndrome de Down derriba mitos; su hijo dentista lo presume en video

Actualmente siguen existiendo muchas dudas y mitos en torno a las personas con síndrome de Down. Si es una enfermedad, si las personas afectadas necesitan una educación especial o no pueden tener hijos.

Pero, la Global Down Syndrome Foundation lo desmintió con un video que revela que Jad Issa, formó una familia, y, junto con su esposa, tuvieron un hijo llamado Sader Issa, a quien criaron para que se convirtiera en dentista.

Jad Issa es un sirio empleado de un molino de trigo, uno de los pocos casos en el mundo de un hombre con síndrome de Down padre. Su hijo estudia tercer curso de odontología en Hama, Siria.

Video se vuelve viral

"Mi padre tiene síndrome de Down y me ha inspirado para ser mejor persona. Un niño criado en el regazo de una persona con síndrome de Down tiene todo el amor y ternura que se pueden ofrecer. Estoy muy orgulloso de él", afirmó.

"Mi padre ha hecho todo lo posible por asegurarme una vida normal, como la de cualquier otro niño", agregó.

En el video explica que esta en tercer año de Odontología y a pesar de que su padre tiene Síndrome de Down, no impidió que fuera un líder de su familia.

"Gracias a él, crecí con fortaleza emocional y logré cuanto me propuse. Si pudiera elegir un padre, no tengo duda alguna: lo elegiría a él…”.

"Me encanta cuando me presenta y dice ‘mi hijo es médico’, aunque todavía no me recibo de odontólogo… Me da por diplomado y doctor: ¿puede haber una mayor prueba de cariño?”.

El padre de Sader, Jad Issa, ha construido su propia identidad, y a sus 45 años, lleva una vida normal en una localidad cercana a Alepo.

Actualmente existe el proyecto de realizar una película documental y un libro sobre la historia de su familia, esto con ayuda de la asociación Syrian Society for Social Developement (SSSD) en colaboración con ACNUR.

¿Qué dificultades tienen las personas con síndrome de Down?

El síndrome de Down varía en gravedad de un individuo a otro.

El síndrome de Down varía en gravedad de un individuo a otro, y provoca incapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo de por vida. Es el trastorno cromosómico genético y la causa más frecuente de las discapacidades de aprendizaje en los niños.

La integración social es fundamental para que las personas con síndrome de Down tengan una vida más plena y satisfactoria. Conoce las cafeterías que emplean a jóvenes con síndrome de Down.

