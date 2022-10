Osos bailando son captados en la sierra de Coahuila

Dos osos bailando son captados en la sierra de Zapalinamé, en Coahuila, la escena parece ser una especie de baile o táctica de acercamiento entre ambos, pero independientemente el momento causó gran gran ternura que rápido se viralizó en redes sociales.

La historia de la que hablamos en La Verdad Noticias la compartió la cuenta de Facebook de ‘Ursus MX’ donde se ven las imágenes captadas por una cámara oculta la cual fue instalada para captar a la fauna de la zona, ubicada en los municipios de Saltillo y Arteaga, una reserva natural del estado.

“Todos se muestran muy saludables disfrutando de su hogar”, señaló ‘Ursus MX’, mientras llamó a las personas que disfrutan recorrer estos senderos a “siempre ir en compañía de alguien que conozca la región”.

La organización ‘Ursus MX’ pidió a la población en general mantenerse alerta en todo momento, ya que los humanos son un visitante más en la sierra.

“Respetemos su hogar no tiremos basura, no encendamos fogatas y no sustraigan alguna especie de planta o animal”, Ursus MX.