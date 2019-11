Osa huérfana se reencuentra con el hombre que lo crió, su inesperada reacción se hace VIRAL

Oso huérfano se reencuentra con el hombre que lo crió, su inesperada reacción se hace VIRAL

Sonya es el nombre de la osa huérfana que ha estado viviendo en el Orphaned Wildlife Center desde que era una pequeña. Ella no pudo ser devuelta a la naturaleza y se vio obligada a quedarse de por vida en el santuario ubicado en Otisville, Nueva York de Estados Unidos, su hermosa historia se hizo viral en la red social de Facebook.

La más hermosa y tierna.

Fue ahí en ese lugar donde conoció a Jonathon, el cuidador que se encargó de convivir con ella todo el tiempo de pequeña y que se terminó convirtiendo en su mejor amigo. Los dos formaron un lazo único que, desafortunadamente tiempo después el joven, se vio interrumpido cuando dejó de trabajar en el parque de Nueva York.

Varios años después, el joven volvió al Orphaned Wildlife Center para visitar a la osa que crió con tanto cariño. Él se llevaría una gran sorpresa y y también los trabajadores al descubrir que el animal no solamente recordaba muy bien a Jonathon, sino que también recordaba un juego que ambos acostumbraban a hacer tiempo atrás con el cual se divertian mucho. El hecho sorprendió a miles de usuarios en la red social de Facebook.

Un representante del establecimiento explicó que:

"No lo ha visto por muchos, muchos años, pero recientemente vino a visitarla para ver si ella lo recordaría. No solo corrió hacia el cuando escuchó su voz, sino que inmediatamente comenzó a jugar con él a un juego que solían jugar cuando era pequeña".

La cautivadora escena fue registrada en video por un testigo y se viralizó tras ser publicada en Facebook y otras redes sociales. Vaya que cuando haces las cosas co amor hacía otros seres vivos, no solo demostrandolo a personas si no, también a animales y es un claro ejemplo que los animales son muy inteligentes.

