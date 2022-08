Origen del meme “piquete de costillas en el trabajo” que se viralizó

En los últimos días internet se ha llenado con varios memes pero es el meme “piquete de costillas en el trabajo” el cual desbloqueó un nuevo miedo para muchas parejas; en La Verdad Noticias te damos contexto.

Dichas imágenes seguramente ya las has visto, pero este mismo meme generó temor por el hecho de pensar en ese amigo/a que las parejas tienen en la oficina y el cual quiere todo menos una amistad.

Todo inició con el usuario de Facebook, David Muñoz, cuando posteó un estado donde recordaba a los hombres que en el trabajo de sus novias hay un sujeto que les pica las costillas por la espalda y ellas les dicen “nooo” mientras se ríen.

Meme “piquete de costillas en el trabajo”

Parece chiste, pero siempre hay un “amigo” que llega a picarle las costillas a alguien, pero con otra intención.

Si has visto The Office, entenderás esa situación al ser como un Roy y saber que tu novia, que es una Pam, tiene un amigo en el trabajo que es un Jim. Y bueno, para los que ya se echaron todas las temporadas saben cómo puede acabar la cosa.

Lo que David no se esperaba era que su posteo sea compartido por miles de personas que no sólo se preguntaron si a sus novias les pican las costillas en el trabajo, sino que también llevó a las mujeres a preguntarse si sus chicos no le pican las costillas a otras.

Algunos memes de “picar en el trabajo”

Lo cierto es que muchos han señalado que el piquete de costillas en el trabajo puede tomarse como acoso.

Ya entendido el contexto de los piquetes de costilla, se debe considerar que también es acoso, pero, acá les dejamos algunos de los memes:

Memes de “picar en el trabajo”.

Memes de “picar en el trabajo”.

Si bien el meme “piquete de costillas en el trabajo” nació como diversión sobre las relaciones de pareja y la confianza que existe cuando no están juntos en la oficina, podemos decir que este tren se volvió una joya en internet.

