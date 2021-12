Ordena funda para pasaporte en Amazon y llega Certificado de Vacunación COVID-19

Una tarjeta de vacunación blanca con el logotipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se deslizó dentro de la envoltura de plástico de una funda para pasaporte que un hombre de EE.UU pidió en Amazon.

La tarjeta no estaba completa y, obviamente, no era oficial: "Es incluso un poco más grande que la tarjeta real", dijo a la oficina del fiscal general de Connecticut William Tong el comprador de North Stamford, Connecticut, cuyo nombre no fue revelado.

Anteriomente, un empleado de Amazon mostró cómo es trabajar ahí en esta época navideña, por lo que el ambiente de estrés y presiones dentro de la empresa probablemente tuvieron algo que ver con el incidente.

Venden tarjetas de vacunación falsas en Amazon

En un mensaje a la oficina de Tong, el cliente de Amazon escribió que fue solo después de recibir el pasaporte que notó reseñas que mencionaban que venía con una tarjeta de vacuna falsa con el producto.

La oficina de Tong se puso en contacto con Amazon, que ha retirado el artículo de su página. Un portavoz le dijo al Connecticut Post que la empresa "no permite los productos en cuestión en nuestra tienda".

"Tenemos medidas proactivas para evitar que se incluyan productos prohibidos en Amazon.com, monitoreamos continuamente nuestra tienda y tomamos medidas rápidas sobre los malos actores que intentan evadir nuestros sistemas", escribió.

Asimismo, las autoridades están tomando el incidente como el último ejemplo de problemas relacionados con las tarjetas de vacunas de papel, que además de ser relativamente fáciles de falsificar, se pueden perder, dañar, robar y destruir.

