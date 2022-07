Ola arrastra a abuelo y lo hunde en el mar, él solo quería disfrutar la playa

La usuaria en Tiktok @cristybenitezz ha publicado el video de como una fuerte ola arrastra a abuelo y lo hunde en las aguas del mar.

El video ha sido tan intenso como divertido que se ha hecho viral en las plataforma china.

La joven que graba comenzó explicando que la familia disfrutaba de la playa en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a la orilla del mar cuando un carguero llegó de pronto provocando una gran ola.

Ola arrastra a abuelo y lo hunde en el mar

Una fuerte ola volcó a un abuelo que estaba en su silla.

La familia había puesto una sombrilla en medio del mar y pasó lo que pasó.

Vino una ola y les arruinó todo lo que tenían montado, eso sí, vale la pena ver sus reacciones. El momento épico fue cuando dicen "¡Agarra al abuelo!".

El video de Tiktok de @cristybenitezz ha triunfado y lleva los 700 mil 'likes' y ha recibido miles de comentarios de los usuarios, además ha sido visto más de 4 millones de veces y se ha convertido en una de las anécdotas más comentadas de los últimos días...

Abuelo es arrastrado por fuerte ola

Ola arrastra a abuelo al mar y los comentarios son increíbles.

La autora del video narra el momento y dice: "Acompañarnos en esta fabulosa historia", empieza tan tranquila y termina siendo de "suspense, humor y encima aprendes".

Pero si el video no fuera bastante chistoso, las reacciones que se leen son más.

"No suelta la cerveza ni loco"

"¿qué hacen en medio del agua?"

"¡maravilloso vídeo!"

"la risa de la abuela es lo mejor

"La habilidad de la chica para grabar todo en medio del mar... ¡Fan!"

Pero la realidad es que cuando ola arrastra a abuelo y abuela y los hunde en el mar, el chico agarra al abuelo quien salva su cerveza, eso si los usuarios destacaron el momento con comentarios como "yo ya he vivido suficiente y una simple olita no me puede hacer nada" y el: "quien tenga miedo a morir que no nazca".

