¡Ok boomer! es el “siéntese señor” de las nuevas generaciones, diputada lo aplica (VIDEO VIRAL)

Si en esta semana no te has enterado de la nueva tendencia en internet es por que eres un amargado o eres un viejito que que odia a los millennials (que casi es lo mismo), entonces seguro has escuchado la frase ”ok boomer“. Si no, pues aquí te la presentamos, es una expresión nueva para referirnos a los baby boomer y que pegó durísimo en estos días, tanto fue así que llego hasta el congreso.

¡Si bueno!, ¿quien tiene hambre?...

Hace un par de días en el congreso de Nueva Zelanda, una diputada de 25 años llamada Chlöe Swarbrick estaba dando un apasionado discurso sobre el cambio climático cuando algún viejito malhumorado roñoso la interrumpió. La diputada, sin perder el ritmo de su discurso, soltó libremente al aire un ”ok boomer” y siguió habalndo como si nada.

¡Ok boomer! es el “siéntese señor” de las nuevas generaciones, diputada lo aplica (VIDEO VIRAL)

Aunque no se sabe bien cuál de todos los ancianitos que conforman el parlamento de Nueva Zelanda fue el que la interrumpió, dejó asentado que este meme se propagó como el letal dengue, y demuestra que no solo en méxico se las aplicamos a los señores que andan de cascarrabias.

Practicamente es una forma sencilla y pacífica de darle el avión a un "baby boomer". Los baby boomers, por si no los topaban, son la gente que nació entre 1946 y 1964. O sea, que tienen en promedio entre 50 y 70 años. Pero también puede aplicarse para gente con mentalidad de viejitos rucos y cascarrabias, como cuando tu amigo de 20 ya anda bien cansado a las 10 de la noche y te quiere arruinar la party.

¡Ok boomer! es el “siéntese señor” de las nuevas generaciones, diputada lo aplica (VIDEO VIRAL)

Ya saben, esos señores que niegan el holocausto, defienden a la familia tradicional a capa y espada, esos que no entienden ni les interesa entender el mundo actual (en pocas palabras que no saben mandar un gif por whatsapp).

El internet se encuentra al alcance de todos y cuando decimos todos es por que también los viejitos se han vuelto muy común discutir con ellos por cosas que no valen la pena o de temas que ellos creen que tienen la razón, bueno, no nos interesa pelear con ellos.

Tal vez te interese: Jugador de Fortnite LLORA desconsoladamente tras ser expulsado DE POR VIDA del juego (VIDEO VIRAL)

Aquí te dejamos el video viral donde la diputada le aplica el famoso "ok boomer".

Entonces nació el “ok boomer” como una forma sencilla de acabar con una discusión inútil. Es, sencillamente, darles el avión. Negarte a seguir avivando las llamas de una discusión que no llegará a ningún lado.

Checa todo nuestro contenido de VIDEO VIRAL dando click aquí

Únete a nosotros en Instagram