En el año 2018 la moda fue hacer varios challenge (retos) pero sin duda uno de los favoritos fue el "Oh na na na", el cual consistía en grabarte verticalmente en la aplicación Musical.ly y bailar la mencionada canción del artista Kard.

Oh na na na challenge

En el reto VIRAL, las hermosas mujeres amantes del baile se graban mientras que corren los primeros segundos de la canción "Oh na na na".

Los hombres fueron los que más disfrutaron del challenge pues en este pudimos observar a cientos de chicas mostrando sus mejores movimientos, movieron sus caderas de manera provocativa al ritmo de este éxito.

¡Oh na na na, el sensual CHALLENGE que paralizó las redes (VIDEO)

En el video que observaras a continuacion podrás observar a más de diez chicas meneando sus caderas al ritmo de "Oh na na na". El reto nació en la aplicación para celular Musically aunque también muchas chicas lo compartieron en Tik Tok.

Dato:

En el minuto 1.59 podemos observar a una de las mejores, ya que ella se volvió viral por sus sensuales pasos, incluso en muchas páginas de redes sociales la pudimos ver pues el público masculino quedó brutalmente enamorado ante sus sensuales pasos.

Minuto 1.59

Estos son algunos de los comentarios de los usuarios en Youtube:

"A mi me gustó la tercera la cuarta y la quinta", "me encanto la 3 la 4 la 10 la 12 y la 13 like si te sorprende como se mueve la 4", "me gusta mucho la cancion". Y tú ¿qué opinas sobre la serie de videos realizando el challenge?, deja tu opinión aquí abajo en los comentarios.

Este video es propiedad del usuario: Vinelandia

