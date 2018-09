Obligó a su hijo a usar una playera afirmando que es un bulleador

Un niño de once años fue forzado a vestir y llevar a la escuela una playera con la leyenda “soy un bully” luego de que su madre descubriera que acosaba a sus compañeros llamándolos “idiotas estúpidos”.

La mujer, identificada únicamente como Star, compartió las fotos del niño en Facebook para enseñarle una lección. Sin embargo posteriormente borró la publicación por ser acusada de crueldad para con su hijo.

“No mimo a mis hijos. No endulzo el mundo para ellos”, se justificó la madre. Añadió que al preguntarle al menor que había aprendido de todo, este le contestó que aprendió que no le gustaba como se sintió y no quería que los demás se sintieran igual por su culpa.

Asimismo, dijo que al final su plan dio resultado, pues el niño ya trata mejor a sus primos y parientes cercanos.

Varios psicólogos señalaron que el plan de la mujer de avergonzar a su hijo para enseñarle una lección podría a su vez causarle un gran daño en el largo plazo.