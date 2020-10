Obliga a su caballo a beber champán, lo acusan de maltrato animal VIDEO

El maltrato animal, según los especialistas, no solo son golpes, sino también el obligar a hacer algo que no deben o no quieren, tal caso es el de un jinete en España que obligó a su caballo a beber champán, mismo líquido que le tiró en el rostro del animal, hecho que indignó en redes y que ahora lo acusan de maltrato animal.

De acuerdo a información en redes y a medios locales, el video fue grabado momentos después de que un yóquey ganó una carrera hípica del Gran Premio de Manacor, celebrado en la isla española de Mallorca el pasado 12 de octubre y para celebrar dio de beber a su caballo champán, el animal sin saber comenzó a tomar el líquido.

Acusan a sujeto de maltrato animal

Tras la difusión del material, grupos defensores de animales mostraron su indignación y uno de ellos, la Asociación Animalista de Baleares (Assaib) de maltrato animal, ya inició una investigación en contra del jinete, identificado como Miquel Mestre Suñer, por el delito de maltrato animal.

Según medios locales, el video fue publicado en Facebook, pero momentos después fue eliminado, sin embargo algunos lograron guardar la grabación y subirlo en Youtube, en este sentido la asociación antes mencionada señaló que “el hombre forzó a la yegua a beber una botella de cava mientras el resto de presentes le ríen el hecho".

Fue sancionado anteriormente por dopaje de cuatro caballos

La Asociación Animalista de Baleares (Assaib) de maltrato animal, continuó diciendo que, "consideramos una aberración esta muestra de claro maltrato animal contra un caballo", expresaron desde la asociación. Y aseguraron que anteriormente el competidor fue "sancionado por la federación francesa de trote debido al dopaje de cuatro caballos".

NOS HAN PASADO ESTE VIDEO Y ADVERTIMOS QUE ES DURO Y TRISTE VER ALGO ASÍ. LA PERSONA QUE LO GRABÓ HA DENUNCIADO Y PUESTO EN CONTACTO CON NOSOTR@S PARA DENUNCIARLO TAMBIÉN Lunes día 12, en el Hipodromo de Manacor, donde después de realizarse la carrera del Gran Premio de Manacor de la Generación de potros de la H que fue a las 17:30, éste energúmeno, le hace beber una botella de champán a la yegua ganadora de nombre HELEN LLINARITX. La persona que sale en el vídeo se llama Miquel Mestre Suñer, está sancionado a Nivel Europeo y pendiente de juicio en Francia por dopar varias veces a caballos en competición. Tiene prohibida la entrada a nivel europeo y además no se puede acercar a ningún caballo. Ya estamos con la denuncia por maltrato animal Posted by Assaib Eivissa on Thursday, October 15, 2020

La verdad noticias supo que la organización está haciendo todo lo posible para castigar o sancionar al jinete por maltratar al caballo, mismo que en redes fue duramente criticado, al grado de pedirle a los organizadores del Gran Premio de Manacor quitarle el trofeo, sin embargo hasta el momento no han dado alguna declaración al respecto, sobre la propuesta de los usuarios en redes.