OVNI es captado volando cerca de la Estación Espacial Internacional

Muy bien. Pará quienes deseaban este día ver algo especial; aquí tienen una nave espacial más allá de la estación espacial internacional; captada recientemente en transmisión oficial, analizada y publicada por la Cadena The Sun. @SenBillNelson what is?https://t.co/gV4KhvCzNa pic.twitter.com/XXhmKJAjAT