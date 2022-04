Novia le pide a su madre que le acompañe al altar y emotiva reacción se hace viral

En redes sociales un video ha logrado conmover a los internautas, pues una joven le pidió a su madre que la acompañara al altar y la emotiva reacción de su progenitora se hizo viral.

Este video ha dejado a muchos internautas buscando los pañuelos y es probable que también tenga el mismo efecto en ti. El video muestra cómo una mujer le pide a su madre que sea ella quien la acompañe al altar el día de su boda. Y fue la reacción súper linda y emotiva de parte de su madre lo que ha logrado conmover a los internautas.

La grabación viene con inserciones de texto y una leyenda que ayuda a las personas a comprender qué está sucediendo exactamente en este video. Dice: “Pedirle a mi mamá que me acompañe por el pasillo el día de mi boda. (…) Mi mamá me crió como madre soltera. No me imaginaría compartir este momento con nadie más”.

El video ha sido compartido en Instagram y desde entonces ha cosechado cientos de comentarios de personas que mostraron su admiración ante este dulce gesto. Además el video cuenta hasta el momento con más de 33 mil vistas.

Cabe indicar que en los comentarios del video los internautas compartieron sus historias similares, un usuario de Instagram escribió: “Mi madre me acompañó al altar, eso fue hace 24 años y acababa de terminar su último tratamiento de quimioterapia 6 meses antes. Ahora tiene 82 años y se está fortaleciendo. Tenemos una celebración doble todos los años, ella es mi mejor amiga”.

La mamá no pudo contener la alegría ante la petición de su hija

En otro comentario se podía leer: “Mi hija también me hizo acompañarla por el pasillo. ¡Qué alegría!”. Además varios internautas coincidieron en que “No hay nada como el amor de una madre”.

Fue así como este video, donde una joven le pidió a su madre que le acompañe al altar, se hizo viral por la emotiva reacción de la progenitora.

