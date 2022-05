Novia bailó con figura de cartón del novio porque le dio COVID-19 3 días antes

Los bodas en tiempos de coronavirus continúan desatando historias virales de las más peculiares, fue así como un TikTok se vio que una novia bailó con figura de cartón del novio en la celebración de bodas.

Y es que en tiempos pandémicos muchas parejas tuvieron que reprogramar sus celebraciones para evitar contagios, el caso peculiar del que La Verdad Noticias narra es de Amanda y Sam Greenberg, de Maryland, Estados Unidos.

Novia bailó con figura de cartón del novio

La usuaria de TikTok, Amanda @ammiller879 compartió un video en el que apareció festejando en un salón de baile con la melodía “Let’s Get Loud” de Jennifer López y con su cartón recortado de su novio.

“Cuando tu esposo contrae COVID 3 días antes de tu cuarta celebración pospuesta... tus hermanos te acompañan con el cartón de tu esposo recortado”, escribió la novia.

De inmediato, la grabación de la esposa se volvió tendencia y dividió las redes sociales, pues no todos los usuarios aplaudieron la iniciativa ya que algunos señalaban que mejor hubiera cancelado.

Pero fueron más los que dijeron estar a favor de lo que la novia hizo: “¿por qué la gente no tiene 3 días antes de que probablemente no le devuelvan el dinero y los invitados probablemente no puedan cancelar sus viajes para recibir reembolsos? Disfrute de lo que pueda”.

Detrás de un video viral

Luego del video viral donde la novia bailó con figura de cartón del novio se supo la historia.

Resultó que la pareja ya había cambiado la boda varias veces durante pandemia. El novio Amanda, de 34 años, y Sam, de 32, se casaron legalmente el 31 de enero de 2021

“Fue una boda improvisada que organizamos en una semana”, confesó el novio.

Pero luego que la pareja norteamericana postergó la celebración y decidió realizarla el 30 de abril de 2022 en las instalaciones del Hyatt Regency Chesapeake Bay. Sin embargo, Sam dio positivo a la COVID-19 y no pudo asistir a su propia reunión.

Frente a esta situación, ambos, inicialmente, optaron por cancelar el evento, pero pronto se dieron cuenta de que perderían el dinero destinado al festejo fue entonces que se viralizó a como la novia bailó con figura de cartón del novio.

