Noticias del día de hoy en Twitter: Resumen de tendencias 25 de diciembre

El día de hoy 25 de diciembre Twitter destacó diferentes noticias en su sección momentos, aquí te dejamos la lista para que te mantengas informado.

BTS cantó "Feliz Navidad" en español y fue demasiado para algunos corazones

Los chicos de Bangtan abrieron el show SBS Gayo Daejun con un especial de canciones navideñas que incluyó a Jin y Hobi cantando algunos versos en español. Lo hicieron durante el festival anual de música que se transmite por el Sistema de Radiodifusión de Seúl al final de cada año.

Se reportan nuevos choques entre manifestantes y autoridades en Hong Kong

Durante la noche de este 24 de diciembre, se volvieron a dar enfrentamientos entre la policía local y la gente que protesta en las calles de Hong Kong.

Wendy, de Red Velvet, sufre fracturas después de caer de un escenario

La empresa SM Entertainment confirmó a través de un comunicado que la cantante coreana sufrió fracturas en la pelvis y en la muñeca derecha. Las lesiones se produjeron por su caída del escenario durante los ensayos para el show SBS Gayo Daejeon.

Más de 30 mil personas acuden al entrenamiento de las Águilas del América

A días de que se lleve a cabo la final del Apertura 2019 de la Liga MX, decenas de miles de aficionados se dieron cita en el Estadio Azteca para presenciar uno de los últimos entrenamientos del América antes de enfrentar a los Rayados de Monterrey por el campeonato.

Muere Jimmy Goldsmith

El empresario, dueño de los Loros de Colima de la Liga Premier, falleció esta madrugada en Colima.

Recuerdan a George Michael a tres años de su muerte

El icónico artista británico falleció el 25 de diciembre de 2016, no sin antes dejar huella en el mundo del entretenimiento gracias a su presencia en el grupo musical Wham! y a éxitos en su etapa solista como 'Careless whisper' y 'One more try'. Algunas personas le rinden homenaje en el aniversario de su deceso con sus recuerdos de él.

