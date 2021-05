Nombran Kim Kardashian a una vaca rescatada en la India

Kim Kardashian ahora puede agregar a su lista de logros el hecho de compartir nombre con una vaca, si así como lo leíste, este suceso pasó en la India, país que considera a estos animales como sagrados y donde se realizó este bautizo a una vaca rescatada por la organización Peta.

La famosa organización ecologista por los derechos de otros seres vivos tomó esta decisión basándose en la vida que actualmente lleva la socialité, pues según se ha dicho que ella lleva una dieta libre de lácteos.

La recién nombrada nueva multimillonaria por Forbes, posee, además de una vaca en su honor, millones de seguidores en las redes sociales, por lo que el nombramiento del animal llegó a cada rincón del mundo.

Las vacas, el animal sagrado de la india

En la India las vacas son consideradas símbolos de la fecundidad y maternidad.

Esto sucedió en la India, país donde las vacas son sagradas en su cultura, y si por muy loco que suene la idea de bautizar al animal con dicho nombre, la realidad es que esto se dio luego de rescatarla de un matadero de animales.

La vaca fue nombrada como "Kim Kowdashian" ('cow' es vaca en inglés) y según palabras de la Organización, vivirá feliz en un santuario donde pasará el resto de sus días.

Además por si fuera poco, un estudio arrojó que abrazar a las vacas alivia el estrés, pues esto despierta una sustancia conocida como oxitocina, la encargada de establecer el vínculo social entre las seres humanos.

Kim Kardashian y sus números en Instagram

La socialité cuenta con más de 220 millones de seguidores en dicha red social.

La socialité continúa conquistando a sus más de 220 millones de seguidores en Instagram, números que la posicionan como una de las figuras más seguidas de dicha red social.

Previamente La Verdad Noticias te había contado del gran alcance de Kim en el internet y sin duda seguirá siendo un referente a seguir en el mundo de la moda y el empresarial.

Kim Kardashian saltó a la fama gracias a su reality show "Keep up with the Kardashians", mismo que llegará a su final este 2021 tras 14 años desde su primera emisión.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado