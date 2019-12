Nombra una cosa en esta foto: historias de terror

Desde que se volvió viral en Twitter, esta fotografía no ha dejado de aterrorizar a miles de personas. A simple vista, parece una imagen tan inofensiva como cualquier otra que pudieras encontrar online.

Nombra una cosa en esta foto.

Sin embargo, decenas de testigos en las redes sociales han confesado sentirse incómodos, asustados e incluso, enfermos y mareados, al mirarla durante demasiado tiempo. ¿Qué es lo que oculta esta inexplicable foto?

Todo comenzó el 22 de abril del 2009. Un usuario de Twitter subió la imagen en un tweet que llamó la atención de multitud de usuarios. El mensaje era claro y conciso:

Nombra una cosa en esta foto: historias de terror

Es aquí cuando, según la opinión de los internautas, uno comienza a darse cuenta de que la imagen en cuestión oculta algo raro o siniestro. Sobre todo porque al mirarla de cerca y por un tiempo prolongado, es imposible reconocer ninguno de los objetos que se encuentran en ella. No solo eso sino que, al no encontrar ningún patrón u objeto lógico, un sentimiento de miedo y malestar se apodera de ti conforme más tiempo te quedas mirando.

Nada me había estresado tanto en mi vida, comentó un usuario en Twitter.

¡Esto me está volviendo loco!, Me hace pensar en el infierno, no puedo reconocer nada aquí, Estoy perdiendo la cabeza, fueron otras de las reacciones que obtuvo la foto, que hasta el momento se ha hecho viral, con más de 900 likes y ha sido compartida más de 25,000 veces.

Nombra una cosa en esta foto: historias de terror

Ante la conmoción, varias han sido las teorías que pretenden explicar lo que ocurre con tan espeluznante retrato:

Algunos imagen que la imagen podría hacer sido distorsionada o generada por algún tipo de inteligencia artificial, con la intención específica de desafiar los límites de la mente humana.

Se comenta también que se trata de una foto maldita, pues ninguna de las cosas que en ella se observan pertenece a nuestra realidad. Esta teoría sugiere que la imagen incluso podría provenir de algún tipo de dimensión alterna, donde todo lo que conocemos es más bizarro y tétrico.

La posibilidad más real afirma que se trata de un experimento para comprender lo que sienten las personas que padecen Agnosia Visual Aperceptiva, una condición del cerebro que impide construir representaciones estables de objetos, volviéndolos irreconocibles. Puede surgir a causa de deficiencias intelectuales, derrames cerebrales o trastornos afásicos.

Nombra una cosa en esta foto: historias de terror

Lo más inquietante del asunto es que, hasta ahora, los orígenes de la foto y sus verdaderas intenciones siguen siendo desconocidos.

Como era de esperarse, decenas de internautas se han aventurado a nombrar algunos de los extraños objetos retratados. Sus respuestas son tan variadas como inexactas. Entre las cosas que se han nombrado sin certeza, destacan organizadores de aretes, muñecos de peluche deformes, una cabeza de ciervo e incluso manchas de sangre.

Tal vez te interese: Historias de terror: La isla de las muñecas

Lo único en lo que todos parecen coincidir, es en el daño y el instintivo miedo que sin duda ocasiona este truco. Y tú, ¿puedes reconocer alguna cosa en esta imagen? Coméntanos cual es tu opinión y que fue lo que sentiste al mirar esta fotografía.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.