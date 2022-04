No va a la fiesta de su novia, le revela por mensaje que embarazó a otra mujer

Una joven se llevó una terrible sorpresa en su cumpleaños, pues descubrió que su novio, con quien ha compartido casi tres años de su vida, embarazó a otra mujer.

La triste noticia para la joven inició el día de su fiesta, cuándo su novio le reveló que no podría acudir a la celebración debido a un “problema” que se le presentó, sin darle más detalles al respecto.

“Ayer súper Feliz celebrando mi cumpleaños después de que la persona con la que he compartido mi vida durante casi 3 años me dijera que tuvo un problema y no podía ir” escribió en el video publicado en TikTok.

Su novio le indicó que no pudo ir a la fiesta por un problema

En la grabación se puede observar a la joven un poco desanimada al principio, pero después decidió disfrutar de la compañía de sus amigas y de su fiesta revelando que al final se la pasó “super feliz”.

Lamentablemente la alegría le duró muy poco, pues al día siguiente recibió una triste e inesperada noticia: su novio sería padre pero con otra mujer.

Cuándo la joven se despertó tenía un mensaje de su novio, en el mensaje el joven se disculpó por no ir a la fiesta y le reveló que el “problema” por el que no acudió a su fiesta es porque sería papá.

Este es el mensaje que recibió de su novio

“Me quedé en mi casa por el problema que tenía y de hecho era lo que quería hablar contigo también, me tendré que retirar porque posiblemente voy a hacer papá” se lee en el texto escrito por el novio.

Como era de esperarse esta inesperada noticia impactó a la joven, quien no podía creer que la persona con quien había compartido casi tres años de su vida le fue infiel, embarazó a otra mujer y que además le avisó por mensaje de texto, historial que ya se ha hecho viral.

