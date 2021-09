"No son mis amigos" La sincera respuesta de un niño en el regreso a clases

Una entrevista que pretendía visualizar el regreso a clases terminó por contagiar de risa a más de uno con la espontanea respuesta de un niño.

El hecho fue en captado en cámara para un medio de noticias en Nuevo León y de inmediato se volvió viral en las redes sociales.

La respuesta del niño y su sinceridad sobre el retorno a las aulas evidencian la situación social que así como él, miles de infantes en México.

Lo que pretendía ser un reportaje sobre el retorno a las aulas, terminó en un momento viral tras la sincera respuesta de un alumno ante el cuestionamiento del reportero, quien le preguntó si extrañaba a sus amigos.

“Mire, la verdad estos no son mis amigos, de hecho, de todos, de todos no, pero él sí, pero a ellos no los conozco”, confesó el pequeño Emilio