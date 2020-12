¡No puede ser! Le piden matrimonio a esta mujer y su reacción se hace viral

Esta novia ha sorprendido a miles de internautas, luego de la inesperada reacción que tuvo cuando su novio le propuso matrimonio, pues sin duda muchos se quedaron con la boca abierta cuando observaron el video viral.

Si bien la idea del matrimonio causa gran alegría y entusiasmo a muchas personas, este parece no ser el caso, pues si bien la mujer no se notaba triste, sus gestos no demostraron gran felicidad, algo que se puede observar en el video viral.

Las propuestas de matrimonio casi siempre suelen robar la atención de los internautas, por las ideas tan creativas que tienen los novios a la hora de sorprender a sus futuras esposas y las emotivas reacciones de ellas.

La novia no parecía muy emocionada tras la propuesta de matrimonio

La reacción de la novia fue registrada en un video viral

Sin embargo en el siguiente video viral que te compartiremos en La Verdad Noticias, se puede observar como un hombre quiso sorprender a su novia mientras disfrutaban de su estancia en la playa pero la reacción que tuvo ella fue inesperada y para muchos algo “triste”.

El video fue publicado por Momentos Virales y se puede ver como el hombre se hinca para proponerle matrimonio a su novia, mientras que ella voltea y solamente asiente con la cabeza para luego tomar el anillo.

Pero eso no es todo, pues la joven se toma un segundo para mirar el anillo, y luego sigue platicando y bebiendo su refresco como si nada hubiera pasado.

Sin duda la futura esposa sorprendió con su reacción, pues tal parece que la propuesta de matrimonio que le hicieron pasó completamente desapercibida para ella, mientras que muchas mujeres suelen demostrar gran emoción en una ocasión así.

Aunque hay que aceptar que al final del video la joven le dio un beso a su novio, quien no pareció sorprendido con la reacción de su futura esposa y es que al parecer se conocen muy bien.

