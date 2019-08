¡No puede ser! Lady 170 pesos intenta quedarse dinero ajeno: VIDEO VIRAL

A traves de las redes sociales comenzó a propagarse un video que en poco tiempo se convirtió en VIRAL pues aparece una señora que se encontró 170 pesos tirados en la calle y por más que otra fémina le explica que se le cayeron a ella, no quiere devolvérselos, esto a pesar que le especificó que tipo de billetes se habían caído, (uno billete de 100, otro de 50 y uno de 20 pesos).

La víctima de #Lady170pesos fue la que grabó el video y comienza a decirle a la señora que le regrese su dinero, pero no quiere por que se los encontró en la vía pública, por lo que la otra se ve obligada a hablarle a un policía que estaba cerca del lugar al ver que la mujer no cede y se niega rotundamente a regresarle su dinero justificandolo con que a ella también le ha pasado y nadie se lo ha regresado. ¿Lo puedes creer?

#Lady170pesos

"Se me cayeron 170 pesos, voy caminando me doy cuenta y me regreso y la señora los recogió. Se los estoy pidiendo y dice que se los encontró en la calle. Le estoy diciendo, son míos diciéndole exactamente el dinero que recogió", explicó la víctima.

#Lady170pesos

"Recogí un billete, y luego otro billete, y seguí caminando, otro billete, si es cualquier otro, se echa a correr. Yo estoy aquí con la señorita", explica la Lady 170 Pesos.

¡No puede ser!

"Simplemente pues yo lo cache y están en la calle", dijo. "Ella me viene grabando, no tengo ningún problema, no te estoy robando. Yo me los encontré en la vía pública. Ella me alega, es mío, pero si no soy yo es cualquier otro", aclara la señora muy segura de ella misma.

#Lady170pesos

Tras varios minutos de pelea, el agente policial tuvo que hablarle a un comandante quien insistió a la mujer en solo devolverle el dinero a la mujer que los extravió pues ella era su dueña original.

"De hecho como le dije al poli, falta de dinero no es, acabo de retirar yo. Es así como yo lo encontré. Del suelo lo encontré".

La señora terca aclara que no es que tenga problema con el dinero sino que se lo encontró en la calle y le pertenece sin embargo termina por devolverle el dinero a la dueña.

Aquí te dejamos el VIDEO VIRAL:

