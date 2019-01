"No puede hacer tanto calor, culiao", el video que se hizo viral

Un joven se ha hecho viral, gracias a un video que compartió en redes sociales, mientras sufría por “la calor”. Se trata de Nahuel López, es salteño y tiene 22 años, el video se hizo popular en internet, debido a la forma en que el joven se queja y expresa lo mal que la pasa con las temperaturas tan cálidas.

En el video el joven expresa que básicamente realizando cualquier actividad, por más sencilla que parezca hace sudar a las personas debido al clima.

Incluso el joven hace referencia a las personas que le dicen que el calor no es tan malo, reiterando su disgusto a las altas temperaturas.

"¿Hace falta que no corra ni una p..a briza? Igualmente, lo peor de todo, son los comentarios de algunas personas tipo: 'está re lindo el calor, por qué no vas a la pile; ¿por qué no salís un rato a tomar un helado'. ¿Vo' me va' a pagar el helado?; ¿voz' me va' a pagar la pile? Si voz' me lo va' a pagar, no me quejo nada"