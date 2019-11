Niños salen corriendo al ver al Grinch (VIDEO VIRAL)

Halloween terminó y se supone que viene la mejor época del año para reír, para estar feliz y convivir con nuestros seres queridos, pero sin duda alguna se olvidan que la navidad también cuenta con dos personajes que no nos quisiéramos encontrar, ya que no son bonitos, y no, no estamos hablando de "Reno" el de la nariz roja y por supuesto del gordito que entra por la chimenea "Santa Claus"... sin duda alguna es de "Krampus" y de "El Grinch".

Arruinando la "Navi-death".

Esta historia es sobre una madre de Nueva Jersey que llevó a sus hijos a conocer al Grinch el fin de semana pasado, pero al igual que los Whos en Whoville, no estaban muy emocionados de conocerlo, todo esta escena que se hizo viral en redes quedó grabado en un video que se volvió viral, se pudo ver a los niños salir corriendo cuando el monstruoso personaje salió a escena.

Los hermanos posaban al aire libre con su pijama cuando el Grinch salió detrás del árbol de Navidad y a los pocos segundos de ver a la espantosa criatura de pelo verde, los niños salieron corriendo despavoridos como si hubieran visto al mismísimo diablo. Su padre, Joseph DeVito, dijo que se le ocurrió la broma porque...

"Los niños querían conocer al Grinch".

DeVito publicó el divertido video en Facebook el lunes, y rápidamente se hizo viral. Su esposa, Ashley Bohl, también compartió el video en su página de Instagram.

"¡Mis hijos no podían esperar para conocer al Grinch este fin de semana! Diría que todo salió bien".

Medios señalan que la pareja de Washington solicitó la ayuda de su amigo, Jay Brone, para vestirse como el Grinch para la broma. Hasta ahora, el video ha sido visto más de 11 millones de veces en la red social de Facebook.

