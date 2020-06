En la red social de Facebook se compartió una hermosa foto que no tardó nada en hacerse viral, ya que en esta tenemos la imagen de unos niños de raza diferentes los cuales salen abrazandose, eso generó muy buenos comentarios en dicha plataforma A raíz de los casos de discriminación que hay alrededor del mundo, la fotografía se convertió en un gran ejemplo de mejores amistad. "Mejores amigos".

Foto de niños siendo mejores amigos

Niños de razas diferentes se abrazan en una foto y son un ejemplo de amistad

Pues lesw contamos que en esta historia las mamás de los menores, Nina Armata y Rebecca Cherry crecieron juntas en Exeter, New Hampshire, en Estados Unidos. Crecieron y las 2 tomaron caminos diferentes en sus vidas, pero siempre mantuvieron una bonita amistad a pesar de vivir muy lejos, eso hizo que se mantuvieran en comunicación a través de las redes sociales.

Fue así como también sus hijos, Landon y Vondell, se conocieron apenas y de inmediato se hicieron muy buenos amigos. Actualmente los dos tienen 3 años de edad y hace unos días se vieron las caras ya que sus mamás les platicaban del hijo de su amiga. En el momento que se vieron los dos se agradaron y no dejaron de jugar por horas.

Niños de razas diferentes se abrazan en una foto y son un ejemplo de amistad

Las madres han educado muy bien a sus hijos que dejaron en claro que el color de la piel no tiene nada de malo y es algo normal, les han inculcado buenos valores con los cuales crecerán y podrán tener amistadas de cualquier parte del mundo. El racismo es algo que no está bien visto por la raza negra y es una falta de respeto no tratarlos cómo cualquier otra persona.

Ambas madres compartieron, en sus perfiles de la plataforma de Facebook, una foto de los dos niños abrazados tiernamente. La mencionada fotografiada no tardó en volverse viral. “¡No somos responsables de las acciones de las generaciones pasadas, pero somos responsables de criar un futuro más compasivo, tolerante e igualitario!”, se puede leer en las publicaciones que hicieron en sus muros de dicha red social

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Niño con discapacidad conmueve a todos tras dar sus primeros pasos

La foto de estos niños ha cruzado fronteras y son un gran ejemplo de que no importa el color de piel, al contrario pueden surgir buenas amistades como la de ellos, es simplemente ser buenas personas y no dejarse llevar por el pasado.